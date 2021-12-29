Чтобы получить транш МВФ, надо «подпилить» бюджет - Пендзин

Экономист Олег Пендзин высказал свое мнение о том, как Украина готова подстроить бюджет 2022 под требования Международного валютного фонда. Некоторые статьи придется искусственно увеличивать для того, чтобы правительство получило транш от МВФ.

«Украина может довольно быстро привести показатели проекта госбюджета-2022 в соответствии с ожиданиями МВФ – или сокращением расходной части бюджета, или «надуванием» доходной. И то, и другое это прекрасный способ показать формальные цифры, которые устроят МВФ. Например, как можно «надуть» доходную часть госбюджета – внести в него 12-18 млрд грн от приватизации, это один способ. Второй способ «надуть» доходную часть госбюджета-2022 – это завысить валютный курс, цену доллара США.

Отмечу, что в госбюджете-2021 заложен курс доллара на уровне 29,2 грн за доллар. Но, пожалуй, в любом обменном пункте валют, по крайней мере, в Киеве, доллар продают по 28 грн с копейками. Что это значит? Это значит, что НБУ вместе с Министерством финансов держит обменный курс ниже заложенного в госбюджет-2021. Таким образом, была «надута» фактическая доходная часть госбюджета-2021. Дело в том, что Украина – импортозависимая страна. На импорт при растаможке обязательно начисляется налог на добавленную стоимость (НДС), и этот НДС формирует значительную часть доходной части госбюджета. Когда формируется госбюджет на следующий год, в него закладываются предполагаемые доходы от НДС по импорту, исходя из прогнозного обменного курса. То есть в бюджет закладывается, что курс будет 29,2 грн за доллар, и весь импорт уже посчитан по курсу 29,2. Фактически же курс доллара – чуть больше 28 грн за доллар, то есть сегодня каждый доллар импорта, который заходит в страну, не додает НДС в государственный бюджет приблизительно на 1,20 грн. И весь этот процесс – это способ «надуть» показатели государственного бюджета и, как следствие, «надуть» кредитора», – сказал экономист.