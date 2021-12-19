"Чтобы минимизировать влияние Коломойского, нужно разрешить Укрнафте продавать продукцию на экспорт", - эксперт

ПАО «Укрнафта» объявило о внеочередном собрании акционеров 23 декабря 2021 года с предложением передачи имущества в уставный капитал ООО «Нефть-Актив», в котором она является 100% собственником.
Еще до 23 декабря состоится собрание акционеров для решения ряда вопросов, также не менее важных. Будут ли дополнения к следующему собранию, согласованному 30 ноября 2021 года, пока неизвестно. Основной вид экономической деятельности "Нефть-Актив", как указано при регистрации компании, — добыча нефти. В повестке дня 23 декабря главным вопросом названа передача компании в «Укрнафту».
В это же время на 30 ноября "Укрнафтой" уже внесены изменения в обсуждение вопросов, связанных с передачей имущества в уставный капитал "Нефть-Актив" со 100% акций Коломойского. Запланирован выкуп 34% акций Littop Enterprises Limited, 34% акций Bridgemont Ventures Limited, 32% акций Bordo Management Limited. Кроме этого «Укрнафта» намерена выкупить все принадлежащие ей акции у перечисленных компаний.
Еще до 23 декабря состоится собрание акционеров для решения ряда вопросов, также не менее важных. Будут ли дополнения к следующему собранию, согласованному 30 ноября 2021 года, пока неизвестно. Основной вид экономической деятельности "Нефть-Актив", как указано при регистрации компании, — добыча нефти. В повестке дня 23 декабря главным вопросом названа передача компании в «Укрнафту».
В это же время на 30 ноября "Укрнафтой" уже внесены изменения в обсуждение вопросов, связанных с передачей имущества в уставный капитал "Нефть-Актив" со 100% акций Коломойского. Запланирован выкуп 34% акций Littop Enterprises Limited, 34% акций Bridgemont Ventures Limited, 32% акций Bordo Management Limited. Кроме этого «Укрнафта» намерена выкупить все принадлежащие ей акции у перечисленных компаний.
Подробности темы рассказал директор EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.
По мнению директора EXPRO Consulting Геннадия Кобаля, географическое разделение «Укрнафты» наиболее приемлемо. Однако, как отметил эксперт, даже в этом случае распределение неравномерно, поскольку западная «Укрнафта» дает 30% добычи, а восточная, в свою очередь, 70%.
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