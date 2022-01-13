Что ждет доллар до конца года

По прогнозам Национального банка Украины доллар останется стабильным до конца года. Если вдруг произойдут сильные колебания, то НБУ вмешается в ситуацию, рассказал Юрий Гелетий, глава Нацбанка.

"В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке", - сказал он.

По словам Гелетея, НБУ и дальше будет работать в режиме гибкого валютного курса, и не планирует переходить к режиму фиксированного курса.

"Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике", - сказал он.

Вместе с тем, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ, по словам Гелетея, будет принимать меры для их сглаживания.

Напомним, в последнее время гривна ежедневно теряет позиции по отношению как к доллару, так и к евро.

Как сообщалось, в августе НБУ купил на межбанке $460 млн. При этом с начала года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 1,2 млрд долларов.