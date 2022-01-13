Что ждет доллар до конца года

По прогнозам Национального банка Украины доллар останется стабильным до конца года. Если вдруг произойдут сильные колебания, то НБУ вмешается в ситуацию, рассказал Юрий Гелетий, глава Нацбанка.
По словам Гелетея, НБУ и дальше будет работать в режиме гибкого валютного курса, и не планирует переходить к режиму фиксированного курса.
Вместе с тем, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ, по словам Гелетея, будет принимать меры для их сглаживания.
Напомним, в последнее время гривна ежедневно теряет позиции по отношению как к доллару, так и к евро.
Как сообщалось, в августе НБУ купил на межбанке $460 млн. При этом с начала года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 1,2 млрд долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии