Что такое экономический паспорт украинца?

В программе Владимира Зеленского был пункт про ввод экономических паспортов для юных украинцев. В этом году глава государства снова затронул этот вопрос. Наши журналисты решили подробнее выяснить, что такое «экономический паспорт» и зачем он в Украине.

Что же такое "экономический паспорт"? Это фактически банковский счет, на который перечисляются какие-то деньги от государства. Говоря об этом нововведении в Украине, разные спикеры обычно ссылались на опыт Арабских Эмиратов, где каждый гражданин получает на свой счет некую сумму от продажи нефти. Такую же практику президент планировал ввести и в Украине. С той разницей, что деньги за использование украинских недр предполагалось направлять исключительно на счета детей.

Впервые об "экономическом паспорте" украинцы услышали после избрания президентом Владимира Зеленского. Упоминание об этом "паспорте" есть в его предвыборной программе.

"Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал", – говорится в этой программе.

В начале 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об экономическом паспорте украинца" авторства народного депутата Дмитрия Костюка из фракции "Слуга народа". В этом проекте фактически повторялась инициатива президента, и многие подумали, что это и есть воплощение программы. Однако тому законопроекту не был дан ход – он до сих пор находится "на ознакомлении" у парламентариев.

Сейчас рентная плата за пользование недрами собирается в государственный и местные бюджеты. В частности, в 2021 году запланировано собрать 40,6 млрд грн таких платежей. Если все эти деньги распределить между гражданами Украины, каждый мог бы получать по 1000 грн в год. Если между детьми до 18 лет (а таких в Украине около 7,7 млн человек) – получилось бы по 5300 грн в год. За 18 лет скопилась бы сумма примерно в 100 тыс. грн.

Однако есть большие сомнения в том, что абсолютно все деньги, получаемые от недр, государство может класть на счета юных украинцев. Сейчас эти деньги попадают в общий фонд бюджета и тратятся, в том числе, на зарплаты бюджетников, на социальные выплаты и т. д. То есть можно сказать, что их и сейчас получают многие украинцы. Готов ли бюджет "похудеть" на 40 млрд?