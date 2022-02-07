Что произойдет на газовом рынке Европы, если Россия начнет действовать

06:56 07 Февраль Киев, Украина

Растут опасения по поводу того, что произойдет с энергоснабжением Европы, если Россия вторгнется в Украину, а затем перекроет экспорт природного газа в ответ на санкции США и Европы.



Напряженность свидетельствует о том, что Европа не может полагаться на энергоносители из России, которая поставляет около трети природного газа на континент. А запасы Европы уже на исходе.



Это оставляет Европу в потенциальном кризисе, поскольку ее запасы газа уже подорваны холодной зимой, а летом - небольшим производством возобновляемой энергии и Россией, поставляющей меньше, чем обычно. Цены взлетели до небес, ограничивая деятельность домохозяйств и предприятий.



Вот что нужно знать о поставках энергоресурсов в Европу, если напряженность перерастет в войну и против России будут введены санкции:



ПРЕКРАТИТ ЛИ РОССИЯ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ?



Полное отключение рассматривается экспертами как маловероятное, потому что оно было бы взаимно разрушительным.



Российские официальные лица не сигнализировали о том, что они рассмотрят возможность прекращения поставок в случае новых санкций. Москва зависит от экспорта энергоносителей, и хотя она только что подписала газовое соглашение с Китаем, Европа является ключевым источником доходов.



Европа также зависит от России, поэтому любые западные санкции, скорее всего, не будут направлены непосредственно на российские поставки энергоресурсов.



По мнению экспертов, более вероятно, что Россия приостановит поставки газа по трубопроводам, пересекающим Украину. По данным S&P Global Platts, в прошлом году Россия закачала в Европу 175 миллиардов кубометров газа, почти четверть из них по этим трубопроводам. Это оставило бы трубопроводы по дну Балтийского моря и через Польшу по-прежнему действующими.



«Я думаю, что в случае даже менее серьезного нападения России на Украину русские почти наверняка перекроют транзит газа через Украину на пути в Германию», — сказал бывший американский дипломат Дэн Фрид, который в качестве координатора Госдепартамента по санкциям помог разработать меры против России в 2014 году, когда она вторглась на украинский полуостров Крым и аннексировала его.



Затем Россия могла бы предложить восполнить потери газа, если Германия одобрит новый газопровод «Северный поток — 2», операторы которого потенциально могут столкнуться с санкциями США, даже несмотря на то, что недавнее голосование по этому поводу провалилось. Немецкие официальные лица также заявили, что блокирование работы трубопровода будет «на столе переговоров» в случае вторжения.



Прерывание поставок газа за пределы украинских трубопроводов менее вероятно: «Если они зайдут слишком далеко, они сделают разрыв с Европой непоправимым, и им придется куда-то продавать нефть и газ», — сказал Фрид.



ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ США?



Администрация Байдена ведет переговоры с производителями газа по всему миру о том, могут ли они увеличить добычу и поставлять газ в Европу, и работает над выявлением поставок природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и США.



Администрация также ведет переговоры с покупателями об отсрочке.



«Есть ли какая-то другая страна, которая планировала получить партию СПГ, которая не нуждается в нем и могла бы отправить его в Европу?» — сказала Эми Майерс Джаффе, управляющий директор Лаборатории климатической политики Университета Тафтса, упомянув Бразилию или другие страны. в Азии.



За последний месяц две трети американского экспорта СПГ пришлось на Европу. S&P сообщило, что некоторые суда, заполненные СПГ, направлялись в Азию, но развернулись, чтобы отправиться в Европу, потому что покупатели там предложили платить более высокие цены.



ДОСТАТОЧНО ЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В МИРЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?



По словам Яффе, даже если бы все европейские объекты по импорту СПГ работали на полную мощность, количество газа составляло бы лишь около двух третей от того, что Россия отправляет по трубопроводам.



И могут возникнуть проблемы с распределением СПГ в тех частях Европы, где меньше трубопроводов.



Если Россия перестанет поставлять только тот газ, который идет через Украину, для замены этих поставок потребуется около 1,27 дополнительных судов СПГ в день, сказал Люк Коттелл, старший аналитик S&P по СПГ. По его словам, Россия также может перенаправить часть этого газа по другим трубопроводам, сократив потребность в дополнительном СПГ примерно до половины судовой партии в день.



РОССИЯ УЖЕ ПОСТАВЛЯЕТ МЕНЬШЕ ГАЗА?



Эксперты говорят, что Россия выполняет свои долгосрочные контракты на поставку газа в Европу, но продает меньше на спотовом рынке и не наполняет принадлежащие ей контейнеры для хранения в Европе.

Это уже случилось. Это не теория, — сказал Джаффе.



Сокращение Россией спотовых поставок газа способствовало резкому повышению цен на природный газ в Европе. В декабре они достигли 166 евро (190 долларов США) за мегаватт-час, что более чем в восемь раз превышает уровень начала 2021 года. Цены упали до 80 евро за киловатт-час по мере поступления большего количества СПГ.



Но потребители ощущают нехватку более высоких счетов за электричество и газ. Европейские правительства внедряют субсидии и налоговые льготы, чтобы облегчить финансовую нагрузку на домохозяйства.