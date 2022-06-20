Что мешает восстановиться украинскому бизнесу – исследование

19:15 20 июня Киев, Украина

Восстановиться малому и среднему бизнесу в Украине после полномасштабного вторжения россии в большинстве своем мешает отсутствие платежеспособных клиентов.





Об этом говорится в исследовании Advanter Group.

Среди основных причин – непрогнозированность развития ситуации в Украине, отсутствие капитала и отсутствие поставок товаров.

В целом, 46,8% предприятий полностью или почти полностью перестали работать с 24 февраля. Больше всего из них в восточных и южных областях. И только 12,4% предприятий работают без изменений или увеличили объемы.