Что для Украины может означать мировое ослабление доллара

Весь финансовый мир обеспокоен наметившейся в последнее время тенденцией ослабления доллара. Как такая ситуация может сказаться на экономике и валютном рынке Украины? Об этом рассказывают ведущие аналитики страны.

На первый взгляд, падение курса доллара по отношению к ведущим валютам мира - это положительная новость для гривны. Однако большинство аналитиков убеждены, что на поведение пары "доллар-гривна" больше влияют внутренние факторы.

"Курс доллара в Украине больше зависит от спроса и предложения на нашем рынке, а то, что популярность доллара в мире может упасть, на наш рынок влияет меньше", - считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Как падала гривна к доллару в 2020 году показано на графике.

Определенное влияние все же будет. Оно может проявиться в стоимости государственного долга, более 40% которого номинированы в американской валюте (или специальных правах заимствования, где доллар занимает больше половины корзины валют), считает руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

"Ослабление доллара будет стимулировать глобальных инвесторов искать различные альтернативы. В частности, украинские ценные бумаги могут получить дополнительный спрос. Это будет способствовать укреплению гривны", - добавляет он.

Падение доллара может положительно повлиять на гривну и через внешнюю торговлю.

"У нас основной торговый партнер - это ЕС. Когда евро будет более сильным, то это, скорее всего, будет поддерживать гривну в паре "гривна-доллар". Это будет сдерживать какую-то потенциальную девальвацию", - считает Фурса.

Однако больше всего на стоимость доллара в Украине будут влиять спрос и предложение валюты на межбанковском рынке, темпы восстановления импорта товаров и услуг, а также сотрудничество с МВФ. Транши фонда хоть и не влияют на курс прямо (эти средства не попадают на межбанковский рынок), но могут иметь психологическое воздействие на рынок.

"Мы неплохо проскочили весь кризис, потому что на наши основные товары экспорта - металлы, железную руду, продукты питания - спрос оставался высоким. В то же время карантинные мероприятия убили импорт услуг. Для нас это был очень удачный период. Однако я не уверен, что он повторится в 2021 году, особенно если будут сняты карантинные ограничения ", - считает Боярчук.

Скорее всего, 2021 год в Украине, как и во всем мире, будет годом восстановления экономики. Это означает, что будет восстанавливаться спрос населения, в том числе на импортные товары и услуги. Возрастут цены на энергоресурсы, которые Украина преимущественно импортирует. Как следствие, торговый баланс снова станет отрицательным, что еще больше будет влиять на гривну.

Дополнительный фактор давления на национальную валюту - проблемы правительства с бюджетом, антикоррупционной политикой и судами, если эти проблемы перенесутся на 2021. В таком случае в Украине будут доминировать негативные ожидания относительно будущего гривны, которые уже сейчас являются одними из определяющих факторов обесценивания национальной валюты.

"Если груз негативных ожиданий растет, то это может создать дополнительное девальвационное давление, как это произошло в течение 2020 года", - считает Ахтырко.

В Concorde Capital прогнозируют, что в 2021 году гривна обесценится по отношению к доллару на 5%. Это произойдет, даже, несмотря на тренды на мировом валютном рынке.