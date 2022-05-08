Что для Украины может означать мировое ослабление доллара

Весь финансовый мир обеспокоен наметившейся в последнее время тенденцией ослабления доллара. Как такая ситуация может сказаться на экономике и валютном рынке Украины? Об этом рассказывают ведущие аналитики страны.
На первый взгляд, падение курса доллара по отношению к ведущим валютам мира - это положительная новость для гривны. Однако большинство аналитиков убеждены, что на поведение пары "доллар-гривна" больше влияют внутренние факторы.
Как падала гривна к доллару в 2020 году показано на графике.
Определенное влияние все же будет. Оно может проявиться в стоимости государственного долга, более 40% которого номинированы в американской валюте (или специальных правах заимствования, где доллар занимает больше половины корзины валют), считает руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.
Падение доллара может положительно повлиять на гривну и через внешнюю торговлю.
Однако больше всего на стоимость доллара в Украине будут влиять спрос и предложение валюты на межбанковском рынке, темпы восстановления импорта товаров и услуг, а также сотрудничество с МВФ. Транши фонда хоть и не влияют на курс прямо (эти средства не попадают на межбанковский рынок), но могут иметь психологическое воздействие на рынок.
Скорее всего, 2021 год в Украине, как и во всем мире, будет годом восстановления экономики. Это означает, что будет восстанавливаться спрос населения, в том числе на импортные товары и услуги. Возрастут цены на энергоресурсы, которые Украина преимущественно импортирует. Как следствие, торговый баланс снова станет отрицательным, что еще больше будет влиять на гривну.
Дополнительный фактор давления на национальную валюту - проблемы правительства с бюджетом, антикоррупционной политикой и судами, если эти проблемы перенесутся на 2021. В таком случае в Украине будут доминировать негативные ожидания относительно будущего гривны, которые уже сейчас являются одними из определяющих факторов обесценивания национальной валюты.
В Concorde Capital прогнозируют, что в 2021 году гривна обесценится по отношению к доллару на 5%. Это произойдет, даже, несмотря на тренды на мировом валютном рынке.
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