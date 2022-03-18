Что даст Украине присоединение к европейской энергетической системе?

15:31 17 марта Киев, Украина

Украинскую энергосистему официально присоединили к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E) , это значит что:

🔻 Украина больше не будет брать и отдавать электроэнергию из сетей Беларуси и России. Энергетическая связь со странами еще со времен Советского Союза окончательно разорвана. Само отсоединение произошло еще 24 февраля – в первый день войны. Тогда было запланировано тестовое отключение, чтобы опробовать работу системы в изолированном режиме. Тест прошли с отличием. Вот только присоединяться к Беларуси и России уже было невозможно.



🔻 Украина присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) уже сейчас, а не через год, как это планировалось раньше. По полной процедуре после успешного первого теста уже в июле требовалось пройти еще одно тестовое отключение. И уже в 2023 году присоединиться к европейской энергосистеме, которая объединяет 24 страны. Но война изменила планы, и европейские партнеры пошли нам навстречу.



🔻 Что это меняет? Теперь плечо Украине подставят европейские страны, а не страна-агрессор и не Беларусь, с территории которой враг наступает и обстреливает наши города. Кроме того, Украина может продавать и покупать больше электроэнергии у европейских партнеров, а со временем после расширения трансграничных сетей эти объемы еще больше возрастут.



🔻 После окончания войны Украина сможет рассчитывать на европейские инвестиции в энергетику. А стабильная работа системы позволит активнее развивать возобновляемую энергетику.