Что дала потребителям приватизация заводов спиртовой отрасли?

Два года назад начался процесс приватизации спиртовой отрасли: за этот период появилось 17 частных спиртзаводов. Также на финишной прямой приватизация «Укрспирта».
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора этого государственного предприятия Сергей Блискун.
В то же время глава предприятия признал, что приватизация спиртовой отрасли не привела к более низким ценам для обычных потребителей.
По его словам, за два года выросли цены на зерно и энергоносители: «Кукурузу (это главное сырье для производства этилового спирта) покупали тогда по цене 3-4 тыс. грн за тонну, сейчас она стоит 6,5 тыс. грн. Стоимость газа сейчас – 30 тыс. грн. за тысячу кубометров. Другой момент: раньше у «Укрспирта» были заводы, которые не работали, и это влияло на себестоимость продукции. Так вот, если бы мы провели демонополизацию в той системе координат, двухлетней давности, то цена на спирт конечно же упала бы».
Блескун добавил, что сейчас стоимость декалитра спирта – 486 грн, а два года назад была на уровне 300 грн.
Блескун добавил, что сейчас стоимость декалитра спирта – 486 грн, а два года назад была на уровне 300 грн.
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