Что дала потребителям приватизация заводов спиртовой отрасли?

16:53 16 Декабрь Киев, Украина

Два года назад начался процесс приватизации спиртовой отрасли: за этот период появилось 17 частных спиртзаводов. Также на финишной прямой приватизация «Укрспирта»

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора этого государственного предприятия Сергей Блискун.

«Мы сделали то, во что многие не верили. Еще два года назад «Укрспирт» был монополистом, и это накладывало определенный отпечаток на работу компании, всей отрасли, смежных отраслей – в первую очередь ликероводочной. Если раньше лицензия на оптовую продажу спирта была только у нас, то теперь у нее есть 17 частных спиртзаводов, появилась конкуренция. 75% "Укрспирта" передано на приватизацию. Раньше я не мог этого сказать, а сейчас с уверенностью говорю: мы на финишной прямой, думаю, остались считанные месяцы», – отметил Блискун.

В то же время глава предприятия признал, что приватизация спиртовой отрасли не привела к более низким ценам для обычных потребителей.

«Человеку важна прежде всего стоимость продукции. Алкоголь не подешевел, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра, установленная государством – 89,4 грн», – сказал Блескун.

По его словам, за два года выросли цены на зерно и энергоносители: «Кукурузу (это главное сырье для производства этилового спирта) покупали тогда по цене 3-4 тыс. грн за тонну, сейчас она стоит 6,5 тыс. грн. Стоимость газа сейчас – 30 тыс. грн. за тысячу кубометров. Другой момент: раньше у «Укрспирта» были заводы, которые не работали, и это влияло на себестоимость продукции. Так вот, если бы мы провели демонополизацию в той системе координат, двухлетней давности, то цена на спирт конечно же упала бы».



Блескун добавил, что сейчас стоимость декалитра спирта – 486 грн, а два года назад была на уровне 300 грн.