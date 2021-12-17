Что будет со старым руководством Укроборонпрома

В Укроборонпроме намечаются крупные кадровые перестановки, а точнее полная смена руководящего состава. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что все старое руководство уволят в ближайшее время. Кстати, о планах на реформу Укроборонпроме говорят ее со времен правления Петра Порошенко.

"Концерн Укроборонпром подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год", - сообщил он.

Уруский допускает даже смену названия концерна, потому что "это название уже стало токсичным в Украине".

Также, по словам Уруского, будет изменена система управления концерном. "Это будет управляющая компания с совершенно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал вице-премьер.

Среди изменений он выделил отделение аэрокосмической холдинговой компании, к которой кроме предприятий Госкосмоса присоединится авиационные предприятия, в частности Антонов.

При этом все предприятия Госкосмоса объединят в ракетно-космический центр Пивденный.

Как известно, о реформе Укроборонпрома говорят еще со времен скандала с закупками при Петре Порошенко. Но с тех пор уже прошло почти два года, а концерн до сих пор работает без изменений. После прихода к власти Владимира Зеленского на нем изменилось руководство, которое снова хотят поменять.