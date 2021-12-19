«Чистые активы госбанков сегодня составляют 60% всей банковской системы» – Сергей Пономаренко

Кабинет министров одобрил стратегию развития Сбербанка
на 2021-2024 годы. Сбербанк к 2024 году будет стремиться достичь: прогнозной чистой прибыли – около 4,2 миллиарда гривен; доходности на капитал – около 15%; соотношение расходов к доходам – менее 65%; уровень неработающих активов предполагается, что сократится до 10%.
Заместитель Министра финансов Украины по европейской интеграции рассказал, что одним из приоритетов правительства является реформирование государственного банковского сектора.
Диджитализация Сбербанка до 2024 года включает завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов. Кроме того, предполагается присоединение Сбербанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Сбербанка, говорится в сообщении. 2021 прибыль
Ощадбанка упала в 10 раз.
Подробности темы рассказал экс-руководитель департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко
«Пока действительно есть определенные проблемы, но их пытаются решить. С учетом того, что сейчас чистые активы государственных банков доходят до отметки почти в 60% банковской системы, где более 50% - доля вкладов населения на рынке, конечно, ситуация не совсем хорошая. Это слишком высокая доля, и это, конечно, проблема. В принципе, собственник банка готов решать этот вопрос, поэтому в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Но то, как быстро это будет продвигаться – ответить сложно. Ведь отчасти это зависит от того, насколько привлекательным будет инвестиционный климат и того, насколько банковский сектор будет прибыльным и будут ли аппетиты покупателей», — сказал он.
Он также прокомментировал перспективы торговли на Лондонской бирже.
«Сейчаспопасть на Лондонскую биржу, которая могла бы стать своеобразной площадкой для продажи, фактически мечта для каждого владельца банка. Потому что это мировой лидер и, конечно, все большие деньги сосредоточены там. Но вопрос в том, пустят ли нас на эту площадку и будет ли спрос. Пока ответить на это трудно. Еще нужно сделать достаточно много шагов, чтобы вообще попасть туда. Многое будет зависеть в принципе от ситуации в Украине и банковской сферы», — уточнил он.
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