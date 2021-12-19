«Чистые активы госбанков сегодня составляют 60% всей банковской системы» – Сергей Пономаренко

16:16 29 Ноябрь Киев, Украина

Кабинет министров одобрил стратегию развития Сбербанка на 2021-2024 годы. Сбербанк к 2024 году будет стремиться достичь: прогнозной чистой прибыли – около 4,2 миллиарда гривен; доходности на капитал – около 15%; соотношение расходов к доходам – менее 65%; уровень неработающих активов предполагается, что сократится до 10%.

Заместитель Министра финансов Украины по европейской интеграции рассказал, что одним из приоритетов правительства является реформирование государственного банковского сектора.

Диджитализация Сбербанка до 2024 года включает завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов. Кроме того, предполагается присоединение Сбербанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Сбербанка, говорится в сообщении. 2021 прибыль Ощадбанка упала в 10 раз.

Подробности темы рассказал экс-руководитель департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко

«Пока действительно есть определенные проблемы, но их пытаются решить. С учетом того, что сейчас чистые активы государственных банков доходят до отметки почти в 60% банковской системы, где более 50% - доля вкладов населения на рынке, конечно, ситуация не совсем хорошая. Это слишком высокая доля, и это, конечно, проблема. В принципе, собственник банка готов решать этот вопрос, поэтому в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Но то, как быстро это будет продвигаться – ответить сложно. Ведь отчасти это зависит от того, насколько привлекательным будет инвестиционный климат и того, насколько банковский сектор будет прибыльным и будут ли аппетиты покупателей», — сказал он.

Он также прокомментировал перспективы торговли на Лондонской бирже.