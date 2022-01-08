Чистая продажа валюты населением в апреле достигла четырехлетнего максимума

11:04 27 Апрель Киев, Украина

Коронакризис и вынужденная безработица вынуждают украинцев «проедать» свои валютные сбережения. По словам главы НБУ Богдана Данилишина, в этом месяце продажа валюты населением страны на $422 млн превысила покупку.

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения Украины с начала апреля составляет $422 млн, что является максимальным объемом чистой продажи валюты населением за последние четыре года, сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Сбалансированность рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достиг четырехлетнего максимума ($422 млн)", - написал он в Facebook во вторник.

Данилишин отметил, что на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривны на межбанковском рынке ослаб, что обусловило его укрепления на 0,5% к доллару США.

По его словам, одновременно спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать над ее предложением и на спотовом и на форвардном сегментах рынка.

Как сообщалось, чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило $182 млн, в том числе $135 млн - в наличной форме, $47 млн - в безналичной.