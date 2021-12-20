Чиновники стараются остановить рост цен на топливо

Министр экономики рассказал, что в Украине не будет колебания цен на топливо. Это связано с максимальным заполнением хранилищ всеми видами топлива. По словам Игоря Петрашко, государство делает все для стабилизации цен для автомобилистов. Например, дизельное топливо не только остановило рост, но и снизилось в цене.
Следует отметить, что Минэкономразвития вместе с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка, подписали специальный меморандум. Он должен объединить усилия ведомств, чтобы создать ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов.
Кроме того, в конце марта этого года Антимонопольный комитет пришел к выводу, что цены на топливо в сетях АЗС завышены. Поэтому таким сетям, как WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco рекомендовали установить цены на газ, бензин и дизельное топливо на уровне, который бы отвечал объективной ситуации на рынке.
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