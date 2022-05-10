Четверка лидеров ВИЭ-генерации в Украине

12:36 06 августа Киев, Украина

По данным Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), на 1 июня стали известны лидирующие области по самым высоким показателям установленной мощности СЭС (солнечных электростанций). Первые четыре в списке лидеров отмечены: Запорожский, Николаевский, Херсонский и Днепропетровский регионы.



В частности, Днепропетровская область по состоянию на 1 июня оказалась в лидерах по показателю установленной мощности СЭС (солнечных электростанций) – 1134,1 МВт, Запорожская – по ветровым (ВЭС) — 595,8 МВт, а Винницкая — по малым гидроэлектростанциям (ГЭС) — 24,6 МВт. Хмельницкая область оказалась лидером по мощностям установок на биомассе и биогазе — 30,1 МВт. Немного, но для начала – очень хорошо.



В четверке лидеров по общей мощности всех видов ВИЭ-генерации в Украине оказались следующие области:



Запорожская – 960,8 МВт;

Николаевская – 1074 МВт;

Херсонская – 1083,2 МВт;

Днепропетровская – 1163,9 МВт.

Далее за указанными регионами с заметным отставанием следуют такие области:



Кировоградская – 372,5 МВт;

Львовская – 375,2 МВт;

Винницкая – 402,2 МВт;

Хмельницкая – 462,6 МВт;

Одесская – 601,1 МВт.



В первые 6 месяцев 2021 года в Украине было дополнительно введено 709 МВт новых электроустановок на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Это дало возможность нарастить общую мощность ВИЭ-генерации в стране до 9225 МВт.