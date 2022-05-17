Чернобыльскую зону отчуждения ждет многомиллионная программа реновации

19:54 12 августа Киев, Украина

Для восстановления ряда туристических объектов в Чернобыльской зоне, было выделено 30 миллионов гривен.

Об этом на презентации проекта реновации сообщила Илона Шнейдер — операционный директор проектного офиса.



Только в этом году в рамках программы «Чернобыль.Сохранение» запланировано начало реновации первых трех объектов: кафе «Припять», автовокзала и одной из заброшенных 16-этажек.



Кроме того, будут созданы несколько музеев (в частности, музеи на «Дуге» и памяти ликвидатора аварии Владимира Правика) и реконструирован КПП «Дитятки».



По словам Шнейдер, на реновационную программу в 2021 году выделили 30 млн гривен.



В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предупредила о предстоящем полном аудите зоны отчуждения. После него может начаться консервация туристических объектов и развитие промышленности в зоне.