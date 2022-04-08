Через Украину будут осуществляться транзитные контейнерные перевозки

Филиал «ЦТС «Лиски» АО «Укрзализныця» вышел на завершающую стадию переговоров о подписании договоров на транзитные контейнерные перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза через территорию Украины. Об этом стало известно от исполнительного директора филиала «ЦТС «Лиски» Эдвина Берзиньша.

Долгосрочные соглашения о предоставлении услуги будут подписаны с тремя международными компаниями перевозчиками: DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany.

Совместно с DHL будет осуществляться транспортировка грузов между железнодорожными станциями на территории Украины, PKP Cargo Connect обеспечит перевозку контейнеров между Украиной и Польшей и далее в страны ЕС, а договоры с BTLC Germany предусмотрят перевозку грузов в направлении Китай - Украина/ЕС и обратно.

«Украина занимает стратегически важную позицию на транспортных путях между Европой и Азией. Ранее этот потенциал почти не использовался. Поэтому сейчас один из приоритетов руководства «Укрзализныци» - раскрыть возможности железнодорожных транспортных путей Украины и вместе с партнерами с Востока и Запада наладить взаимовыгодную систему международных контейнерных перевозок», - заявил Эдвин Берзиньш.

Отметим, что транзитная перевозка контейнерных грузов через Украину – часть плана нового руководителя «Укрзализныци» Владимира Жмака, который предусматривает существенное увеличение объемов грузоперевозок вопреки пандемии коронавируса, сильно ударившей по экономике и бизнесу всех стран.