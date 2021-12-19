Чехия вложит инвестиции в производство двигателей на Южмаше

По сообщению пресс-службы Государственного космического агентства, в подчинении которого находится предприятие Южмаш, в рамках сотрудничества на нашем машиностроительном заводе будут введены новые производственные проекты. Тесное сотрудничество предлагает Чехия. Для этого со стороны чешского концерна Witkowitz, который также специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, запланированы инвестиции в украинский Южмаш минимум в 50 млн евро.

Отмечается, что основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производство водородных двигателей.

Запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будет создано три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов - до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

Также планируется создание авторизованных сервисных центров по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах - завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

На Южмаше отмечают, что сотрудничество с чехами поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал.

Ранее Южмаш подписал контракт с южнокорейской компанией Caris на производство электробусов. Украинский завод за несколько лет соберет пять тысяч электробусов на 23 миллиарда гривен.

Напомним, в июле Верховная Рада выделила 2,3 млрд гривен для погашения долгов Южмаша.