Чего ждать от предстоящего отопительного сезона,- Шмыгаль

20:50 02 ноября Киев, Украина

Правительство уверяет, что грядущая зима для украинцев пройдет в тепле. Причин для беспокойства быть не должно.



Так, на последнем заседании Кабинета министров Денис Шмигаль заверил, что в грядущем отопительном сезоне не будет отключений "голубого топлива" и электроэнергии. В своем заявлении он ссылался на решение Совета нацбезопасности и обороны "О запрете прекращения подачи тепла и света бюджетным и частным потребителям".



На данный момент к началу отопительного сезона готово 99% предприятий. По Украине он начался почти в 80%, для почти 20% погода позволяет местным властям повременить с подключением.



Шмигаль отметил, что стоимость электроэнергии для населения – 1,44 грн за 1 кВт-ч при ежемесячном потреблении до 250 кВт-ч, 1,68 грн за 1 кВт-ч при более высоком уровне потребления. Чиновник утверждает, что в октябре в Украине стоимость электроэнергии для промышленности была на 25% ниже, чем в соседних странах таких как: Польша, Румыния и Венгрия.





