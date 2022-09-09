Часть «коронавирусных средств» была потрачена не по назначению - расследование Bihus

16:50 20 октября Киев, Украина

Значительная часть госсредств, которые выделили на «ковидные закупки», пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения.



Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.



За закон, который вывел «ковидые закупки» из-под действия тендерного законодательства и позволил покупать отдельные товары и услуги по существу без торгов, на любую сумму и максимально быстро, парламент проголосовал в марте 2020-го.



Такое решение объяснялось тем, что на старте пандемии медицинские учреждения не понимали до конца ни потребностей, ни объемов всего необходимого, но вынуждены были действовать максимально быстро.



Впрочем, отдельные госструктуры процедуру «ковидных закупок» использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.



Кроме этого, эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. В частности, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30, и по 60 тыс. грн.



Рада пыталась изменить ситуацию несколько раз. Предлагала вернуться к конкуренции на торгах, «убив» понятие «ковидных закупок». Документ пролежал в комитетах почти год, а затем был возвращен, доработан и снова возвращен и только в июле этого года проголосован, но уже с существенными изменениями.



Депутаты разрешили по «ковидной процедуре» покупать исключительно лекарства, вакцины, медоборудование, медрасходники и системы снабжения медицинских газов, а остальные товары и услуги вывели в «упрощенную процедуру».



Последняя является определенным компромиссом между практически бесконтрольными «ковидными закупками» и привычными.



То есть конкуренция возможна, но если придет только один участник - покупки тоже будут работать.



Единственное требование к «упрощенным ковидным закупкам» - необходимость обосновать, что закупка действительно необходима для борьбы с COVID, а дальше покупки фактически можно осуществлять на любую сумму.



В общем, аудиторы Держаудитслужбы за период действия «новых правил» насчитали нарушений на 407 млн грн.



Впрочем, штраф, предусмотренный законом за избежание торгов, колеблется от 25,5 до 51 тыс. грн, а переплату на «ковидных торгах» доказать почти невозможно.