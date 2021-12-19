Цены на железную руду взлетели до исторического рекорда

Стоимость железной руды в мире выросла до исторического рекорда. Цены взлетели после таможенных данных, что импорт железной руды в Китай за ноябрь вырос на 14,6%, достигнув максимального показателя с июля прошлого года.
В Главном таможенном управлении сообщили, что крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом году принес почти 105 миллионов тонн по сравнению с импортом в октябре в 91,6 миллиона, а также почти на 7% больше, чем в ноябре прошлого года.
Так, на торгах эталонную руду с содержанием железа 62%, импортируемую в Северный Китай, продавали по цене 111,3 доллара за тонну, что почти на 9% больше, чем при закрытии предыдущих торгов, сообщает Fastmarkets MB.
Как отмечают китайские эксперты, неожиданное увеличение импорта вызвано восстановлением объемов сырьевых товаров, что отражает рост спроса на капитальные вложения в инфраструктуру, ведь местные власти ужесточили стимулирование до конца года.
В консалтинговой компании Mysteel констатируют, что объем запасов импортной железной руды в китайских портах рос в течение 10 недель, поднявшись до отметки 155,5 млн тонн – самой высокой с середины 2018-го.
За 11 месяцев года всего Китай импортировал железной руды почти на 32% больше в денежном выражении, на 254 миллиарда долларов. В то время как по объему импортировал 1,04 млрд тонн железной руды, что на 3,2% меньше, чем за этот период год назад.
Напомним, что аналитики агентства Fitch поменяли свой прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году. Ее стоимость снизили до 90 долларов за тонну, когда специалисты прогнозировали стоимость на уровне 100 долларов за тонну.
Отметим, что в сентябре в мире было зафиксировано резкое падение цены железной руды. В частности, начиная с августа цена снизилась на более чем 50 долларов. В августе тонна руды стоила около 183 долларов, а в первой декаде сентября — уже 130.
В Главном таможенном управлении сообщили, что крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом году принес почти 105 миллионов тонн по сравнению с импортом в октябре в 91,6 миллиона, а также почти на 7% больше, чем в ноябре прошлого года.
Так, на торгах эталонную руду с содержанием железа 62%, импортируемую в Северный Китай, продавали по цене 111,3 доллара за тонну, что почти на 9% больше, чем при закрытии предыдущих торгов, сообщает Fastmarkets MB.
Как отмечают китайские эксперты, неожиданное увеличение импорта вызвано восстановлением объемов сырьевых товаров, что отражает рост спроса на капитальные вложения в инфраструктуру, ведь местные власти ужесточили стимулирование до конца года.
В консалтинговой компании Mysteel констатируют, что объем запасов импортной железной руды в китайских портах рос в течение 10 недель, поднявшись до отметки 155,5 млн тонн – самой высокой с середины 2018-го.
За 11 месяцев года всего Китай импортировал железной руды почти на 32% больше в денежном выражении, на 254 миллиарда долларов. В то время как по объему импортировал 1,04 млрд тонн железной руды, что на 3,2% меньше, чем за этот период год назад.
Напомним, что аналитики агентства Fitch поменяли свой прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году. Ее стоимость снизили до 90 долларов за тонну, когда специалисты прогнозировали стоимость на уровне 100 долларов за тонну.
Отметим, что в сентябре в мире было зафиксировано резкое падение цены железной руды. В частности, начиная с августа цена снизилась на более чем 50 долларов. В августе тонна руды стоила около 183 долларов, а в первой декаде сентября — уже 130.
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