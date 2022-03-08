Цены на топливо в Украине снизились – анализ за год

Украинцы привыкли, что в кризис в стране всё лишь дорожает. Однако в этот раз страну ждут хорошие новости – согласно данным топливо подешевело.

За прошедший год цены на топливо в Украине заметно снизились. Такая картина была отмечена по всем видам бензина, дизельному топливу, но исключением в Государственной службе статистики назвали сжиженный газ. В целом последний вид топлива подорожал почти на 1%.

Актуальные цены на топливо в Украине таковы:

за литр А-92 на заправках страны выставляют в среднем 22,2 грн.;

один литр А-95 стоит около 23,3 грн.;

дизтопливо — около 22,5 грн. за один литр;

сжиженный газ — 12,1 грн./л.

Если говорить о процентном соотношении, то бензин подешевел на 18-18% (в зависимости от разновидности), дизельное топливо — на 19%. Между тем потребительские цены на топливо в сентябре 2020 года стали выше августовских примерно на 0,5%.

В Германии зафиксирован рекорд в продажах электромобилей. Такие выводы были сделаны после подсчетов за полгода, причем такие показатели — на фоне пандемии коронавируса.