Цены на продукты питания достигли десятилетнего максимума

16:33 04 Февраль Киев, Украина

Цены на продовольственные товары в мире достигли рекордного уровня за последние 10 лет. В частности, все зерновые, разные виды масел, молочная продукция и сахар показали наибольший скачок цен.



Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН —



Отмечается, что средние значения индекса цен выросли по всем видам растительных масел, что в результате привело к росту цен на сырую нефть. На всю молочную продукцию индекс вырос на 2,4%, удерживаясь на этом уровне уже более 4 месяцев. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО , самый высокий показатель зафиксирован по маслу. При этом среднее значение индекса цен на продукт в декабре 2021 года несколько снизилось, но уже в январе прибавило 4,2%, что в результате привело к рекордному уровню за последние 10 лет.Отмечается, что средние значения индекса цен выросли по всем видам растительных масел, что в результате привело к росту цен на сырую нефть. На всю молочную продукцию индекс вырос на 2,4%, удерживаясь на этом уровне уже более 4 месяцев.



В это же время индекс цен на зерновые с декабря вырос только на 0,1%, однако кукуруза по экспортным ценам подорожала на 3,8%.



Среднее значение индекса цен на мясо несущественно выросло, но стоимость говядины достигла пиковых показателей, так как в последнее время импортный спрос превышает экспортное предложение.



В Украине наблюдается рекордный рост цен промышленной индустрии. Впервые за 25 лет в 2020 году цены промышленной продукции от производителей выросли на 14,5%, а в 2021 году аж на 62,2%.