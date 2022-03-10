Цены на овощи и фрукты: анализ аналитиков

В то время, как цены на клубнику в Украину начали постепенно опускаться, стоимость черешни пока остается высокой. На прилавках также начинают появляться первые абрикосы и сливы, пока что привозные, ведь отечественные фрукты еще созревают. С учетом дождей, их урожай в этом году будет меньше, чем предвидели фермеры.

Экономисты прогнозируют, что цены на вишню, абрикосы, персики и сливы этим летом будут выше уровня прошлого года в среднем на 15%. Стоимость черешни уже побила европейский рекорд. Килограмм на рынках стоит от 120 до 200 грн, что дороже, чем год назад. Ранний урожай был уничтожен обильными дождями, но еще остается надежда на более поздние сорта.

Тем временем клубника на украинских прилавках уже стоит 35-40 грн/кг. Цены до конца июня упадут еще больше, но хозяйки уже сейчас могут начинать делать запасы на зиму, ведь сезон клубники обычно заканчивается очень быстро.

А вот цены на ранние овощи - кабачки, спаржу, буряки, капусту пока не радуют. За последнюю неделю подешевели только огурцы, помидоры и болгарский перец. Фермеры прогнозируют падение цен на овощи на начало июля, когда начнутся сборы грунтовых сортов.