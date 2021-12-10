Цены на нефть снова повышаются. Эксперты назвали причины

Сегодня, 17 августа, активировался подъем стоимости черного золота-нефти. О росте цены нефти в мире говорят итоги торгов на биржах. Эксперты назвали несколько причин происходящего подорожания.

Одной из причин оживления торгов на бирже послужила новость о том, что китайские нефтяные компании забронировали танкеры для транспортировки двадцати миллионов баррелей нефти из США в августе и сентябре.

Также ранее эксперты называли причинами роста цен на черное золото ухудшение мировой ситуации связанное с пандемией коронавируса, а также стартовавшее наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки. Однако, с осени ситуация должна измениться, считают аналитики, из-за чего фьючерсы сейчас дорожают.

Так, сегодня октябрьские фьючерсы марки Brent подорожали на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, а вот сентябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель.