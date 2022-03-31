Цены на нефть падают из-за COVID-19

Заболеваемость COVID-19 растет, также ужесточаются карантинные меры. На фоне этих изменений снижение стоимости нефти продолжается.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составляет $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,3 (0,7%), до $40,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг составляет $37,68 за баррель, что на $1,11 (2,86%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,9%) - до $38,79 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.