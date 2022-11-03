Цены на куриные яйца хотят стабилизировать. Минагрополитики заключило меморандум с птицеводами

Министерство аграрной политики заключило меморандум с "Союзом птицеводов Украины", чтобы стабилизировать цены на куриные яйца, сообщили в правительстве.
В рамках меморандума производители яиц обязались насытить внутренний рынок продуктом, увеличив численность поголовья кур-несушек и объемы производства яиц.
В то же время Минагрополитики будет способствовать, чтобы у производителей яиц были необходимы условия и ресурсы для работы, а также чтобы оставались стабильными цены на кормовые культуры и продукты их переработки.
Куриные яйца подорожали на 54% за три месяца. Подорожание связано с уничтожением птицефабрик в Чернобаевке, Донецкой и Луганской областях, а также с нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц, объясняли Минагрополитики. В то же время, Антимонопольный комитет считает, что объективных факторов для значительного подорожания яиц нет и проверяет , почему так произошло.
В рамках меморандума производители яиц обязались насытить внутренний рынок продуктом, увеличив численность поголовья кур-несушек и объемы производства яиц.
В то же время Минагрополитики будет способствовать, чтобы у производителей яиц были необходимы условия и ресурсы для работы, а также чтобы оставались стабильными цены на кормовые культуры и продукты их переработки.
Куриные яйца подорожали на 54% за три месяца. Подорожание связано с уничтожением птицефабрик в Чернобаевке, Донецкой и Луганской областях, а также с нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц, объясняли Минагрополитики. В то же время, Антимонопольный комитет считает, что объективных факторов для значительного подорожания яиц нет и проверяет , почему так произошло.
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