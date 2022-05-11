Цены на импортируемый газ выросли с 2015 года до максимума

16:05 09 августа Киев, Украина

Стоимость газа продолжает неукротимо расти. Причин для этого роста со стороны России достаточно. Здесь и политическая составляющая, и трагическая случайность – пожар на заводе Газпрома. В итоге впервые с начала 2015 года цена на поставляемый в Украину газ превысила 350 долларов за тысячу кубометров.

В июле стоимость импортного газа для Украины выросла до максимума с января 2015 года - до $357 (9 746 грн) за тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

За месяц цена выросла на 7% или 13 долларов.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 76,5% в долларах.

Как известно, на прошлой неделе стоимость газа в Европе подскочила до рекордных 540 долларов за тысячу кубометров на фоне пожара на заводе Газпрома.

Ранее сообщалось, что Оператор ГТС Украины обратился к властям Евросоюза из-за действий Газпрома. Там считают, что Газпром опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину.