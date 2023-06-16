Цены на газ в Европе продолжают снижаться

Страх потерять рф как источник газа ушел в прошлое. Европа освободилась от российской газовой зависимости. Как показали данные лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе продолжают падение в последний рабочий день недели.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $280 за 1 тыс. куб. м, или ниже 25 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Это минимальный уровень цен с мая 2021 года, когда россия впервые начала сокращать поставки энергоносителей в Европу перед вторжением в Украину.

Газ в Европе дешевеет на фоне высокого заполнения газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного газа и теплой погоды. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет уже около 66,5% - второй максимальный показатель для этого периода года.

Также поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

Напомним, в конце апреля Евросоюз начал процесс совместных закупок газа AggregateEU, в котором может быть задействована и Украина.