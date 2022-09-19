18:16 19 сентября Киев, Украина

Цены на газ в Европе падают, принятые на уровне Европейского союза усилия по смягчению кризиса привели к тому, что биржевые котировки на газ опустились до двухмесячных минимумов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В ходе торгов в понедельник цены на газ в крупнейшем газовом хабе Европы опустились на 8,8%, цена опускалась ниже $1800 за тысячу кубометров газа, в последний раз цены находились на таком уровне в июле. Основанием для снижения стали действия, которые анонсировал Европейский союз: речь идет о сокращении потребления энергии в пиковые часы, резком наращивании поставок СПГ , а также финансовых мерах: налогах на сверхприбыли энергетических компаний и перераспределении этих средств в пользу пострадавших отраслей и домохозяйств.

«Ситуация на европейских энергетических рынках начала улучшаться за последние три недели, по мере того, как формировались политические меры и появлялось все больше свидетельств реакции спроса, вызванной ценами», — приводит агентство мнение аналитиков Timera Energy.

Фискальные меры должны помочь ЕС собрать дополнительные €140 млрд, деньги пойдут на компенсации и льготы. Также позитивно на рынок влияет запуск терминала СПГ в Эмсхейвене, который значительно расширяет возможности Европы принимать объемы импортируемого сжиженного газа. Еще один позитив — меры Германии, Франции и Великобритании в отношении национальных энергорынков.

На прошлой неделе Германия забрала в управление активы российской госкомпании «Роснефть», на которую приходится до 12% нефтепереработки нефти в стране. Также правительство ФРГ рассматривает возможность национализации крупнейших газовых компаний страны, включая Uniper и VNG AG, которые пострадали из-за прекращения поставок газа из россии. Власти Великобритании намерены провести аналогичные меры и подготовили план стоимостью £40 млн (около €46 млрд). Франция также реализует собственный план, который включает установку предельных цен на электроэнергию для домохозяйств, что обойдется бюджету Франции в €16 млрд.