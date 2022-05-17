Цены на дыни в Украине выросли на треть: как изменилась цена

20:41 13 августа Киев, Украина

Притом что дыни в 2021 году стоят почти на 25% дороже, чем в 2020, в августе цены на них поднялись в среднем на 33%.





Отмечается, что основными факторами роста цен стали сокращение запасов дынь, а также достаточно активный Об этом сообщили аналитики EastFruit.Отмечается, что основными факторами роста цен стали сокращение запасов дынь, а также достаточно активный спрос со стороны потребителей.

"Так, по сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 33%, что со слов фермеров связано, прежде всего, с сезонным сокращением предложения данной продукции", – говорится в сообщении.

Многие хозяйства южного региона практически завершили уборку ранних сортов дыни, а сбор более поздних сортов фермеры планируют начать только ближе к концу августа. Кроме того, у многих производителей возникли проблемы с качеством дыни из-за неблагоприятных погодных условий.



По данным EastFruit, на сегодняшний день оптом дыни с поля фермеры отгружают по 4-8 грн/кг. При этом, на данный момент дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на четверть дороже, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению специалистов, столь существенная разница связана с сокращением производства дынь в стране из-за неблагоприятных погодных условий.



По данным оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) "Шувар", средняя цена украинских дынь сегодня достигает 11 грн/кг, а импортных – 27 грн/кг.