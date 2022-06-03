Цены на базовые продукты в Украине расти не будут - эксперт

10:23 03 июня Киев, Украина

Экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что будет с ценами на продукты в июне.





Дешеветь с наступлением лета начнут овощи и фрукты, которые украинцы выращивают не только в Херсонской и Запорожской областях, а и на других территориях. Сообщается, что у эксперта достаточно оптимистический прогноз: по его словам, цены на базовые продукты расти не будут, а на некоторые, наоборот, снизятся.Дешеветь с наступлением лета начнут овощи и фрукты, которые украинцы выращивают не только в Херсонской и Запорожской областях, а и на других территориях.

"У нас овощи выращивают по всей территории страны, за исключением горных районов в Карпатах. Эти разговоры о том, что у нас все овощи в Херсоне - это миф, и я не знаю, кто его распространяет", - отмечает аналитик.

Охрименко считает, что цены на мясо тоже расти не будут, поскольку с ростом температуры потребление мясных продуктов и сала всегда уменьшается, поэтому спрос на них будет падать, а вот с транспортировкой будут проблемы, однако фермеры просто не смогут продавать товары слишком дорого – не будет достаточно высокого спроса.

"Яйца сейчас подешевеют, свинина, сало. Есть такая закономерность, чем выше температура, тем ниже цены на сало", – говорит Охрименко.

В то же время будут дорожать все импортные товары и продукты, потому что поставщики продают их в долларах.



Ситуация с топливом станет еще более напряженной, поэтому взлетят цены на все транспортные услуги, в том числе общественный транспорт, такси, логистику.



Возникшую в Украине ситуацию с нехваткой соли эксперт называет просто ажиотажным спросом, который спадет.

"Во время войны вот эти "дефициты" будут постоянно. Это паника, это просто психологический фактор", - объясняет президент аналитического клуба.

По словам Охрименко, это абсолютно неизбежная ситуация во время войны.