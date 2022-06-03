Цены на базовые продукты в Украине расти не будут - эксперт

Экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что будет с ценами на продукты в июне.
Сообщается, что у эксперта достаточно оптимистический прогноз: по его словам, цены на базовые продукты расти не будут, а на некоторые, наоборот, снизятся.
Дешеветь с наступлением лета начнут овощи и фрукты, которые украинцы выращивают не только в Херсонской и Запорожской областях, а и на других территориях.
Дешеветь с наступлением лета начнут овощи и фрукты, которые украинцы выращивают не только в Херсонской и Запорожской областях, а и на других территориях.
Охрименко считает, что цены на мясо тоже расти не будут, поскольку с ростом температуры потребление мясных продуктов и сала всегда уменьшается, поэтому спрос на них будет падать, а вот с транспортировкой будут проблемы, однако фермеры просто не смогут продавать товары слишком дорого – не будет достаточно высокого спроса.
В то же время будут дорожать все импортные товары и продукты, потому что поставщики продают их в долларах.
Ситуация с топливом станет еще более напряженной, поэтому взлетят цены на все транспортные услуги, в том числе общественный транспорт, такси, логистику.
Возникшую в Украине ситуацию с нехваткой соли эксперт называет просто ажиотажным спросом, который спадет.
По словам Охрименко, это абсолютно неизбежная ситуация во время войны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии