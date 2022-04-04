Цены на алкоголь в Украине могут вырасти из-за повышения акциза

В Украине стремительно растут цены – продукты питания, топливо, услуги и ЖКХ. Не избежит повышения цен и алкогольный сектор напитков. Так, в Верховной Раде 264 народных депутаты отдали свои голоса за рассмотрение законопроекта 5600.

В нем идет речь о необходимости повысить акциз на алкоголь на 5%. Известно также, что повышение этого показателя приведет и к увеличению конечной цены для потребителя.

Так, акциз на пиво будет 2,92 грн/л против 2,78 грн/л на сейчас, а акциз на игристые вина вырастет с 11,65 грн за литр до 12,23 грн за литр, на сидр – с 1,06 грн/л до 1,11 грн/л. При этом на крепкий алкоголь акциз поднимут до 133,31 грн за литр против нынешних 126,96 грн за один литр.

Причину для подъема акциза расписали в специальной пояснительной записке. Это планируют сделать с учетом индекса потребительских цен за 2020 год.