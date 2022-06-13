Центробанк рф, скорее всего, фальсифицирует данные по валютным доходам - IIF

Данные ЦБ рф по платежному балансу российской экономики, скорее всего, фейковые, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.
Согласно статистике, опубликованной на этой неделе, в мае рф получила $17,8 млрд профицита внешней торговли: на столько доходы от экспорта превысили импорт. Платежный баланс также оказался профицитным: $14,5 млрд составил чистый приток валюты по основным операциям.
«Крайне подозрительной», по мнению Брукса, является динамика этих показателей: в апреле внешнеторговый профицит достигал $40,2 млрд, а положительное сальдо платежного баланса — $37,6 млрд.
Рекордные апрельские цифры стали результатом обвала импорта: валютные доходы от вывоза энергоносителей продолжали поступать в экономику, тогда как поставки товаров из-за рубежа рухнули после ухода западных компаний и «бойкота» со стороны крупнейших контейнерных перевозчиков.
Профицит платежного баланса стал головной болью для путина, ведь чем больше валюты в рф, тем громче звучат призывы ввести нефтяное эмбарго, объясняет Брукс. Поэтому, считает он, неприятную статистику просто подменили на выдуманную: десятки миллиардов долларов словно исчезли в никуда, и майские показатели оказались меньше апрельских в 2,6 раза.
Согласно статистике, опубликованной на этой неделе, в мае рф получила $17,8 млрд профицита внешней торговли: на столько доходы от экспорта превысили импорт. Платежный баланс также оказался профицитным: $14,5 млрд составил чистый приток валюты по основным операциям.
«Крайне подозрительной», по мнению Брукса, является динамика этих показателей: в апреле внешнеторговый профицит достигал $40,2 млрд, а положительное сальдо платежного баланса — $37,6 млрд.
Рекордные апрельские цифры стали результатом обвала импорта: валютные доходы от вывоза энергоносителей продолжали поступать в экономику, тогда как поставки товаров из-за рубежа рухнули после ухода западных компаний и «бойкота» со стороны крупнейших контейнерных перевозчиков.
Профицит платежного баланса стал головной болью для путина, ведь чем больше валюты в рф, тем громче звучат призывы ввести нефтяное эмбарго, объясняет Брукс. Поэтому, считает он, неприятную статистику просто подменили на выдуманную: десятки миллиардов долларов словно исчезли в никуда, и майские показатели оказались меньше апрельских в 2,6 раза.
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