Цена нефти в зависимости от марки – Brent дороже WTI

12:01 28 Июль Киев, Украина

Ситуация в США напрямую влияет на мировой рынок нефти. Во вторник стоимость нефти поменялась в разных направлениях. Специалисты отмечают, что это связано с тем, что нефтерынок надеется на стабилизацию экономики США и получения поддержки в $ 1 трлн долларов.

Стоимость барреля октябрьской нефти Brent составляла $ 43,95 (+ 0,11%). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $ 41,52 (-0,19%). Предыдущие торги по эталонов завершились на уровне $ 43,90 и $ 41,60 соответственно.

В США республиканцы в сенате предложили пакет помощи в связи с пандемией COVID-19 в размере $ 1 трлн. Он будет включать единовременную выплату $ 1,2 тыс. Американцам, а также стимулы для увеличения производства средств индивидуальной защиты в Соединенных Штатах с последующим отказом от их импорта из Китая. Пакет также включает в себя $ 190 млрд на поддержку малого бизнеса и $ 100 млрд в виде кредитов для предприятий, работающих сезонно или в районах с низким уровнем дохода.

Предложенный пакет подбодрил инвесторов и помог ослабить доллар, что привело к укреплению фондовых рынков и рост цен на нефть. Между тем, страны ОПЕК + с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находится сейчас в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии избыточных запасов сырья.

По состоянию на 10:15 по киевскому времени цену на нефть марки Brent установлен на уровне 44,11 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 44,00 доллара за баррель, что на 10 центов выше уровня закрытия торгов ($ 43,90)