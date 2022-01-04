Цена нефти побила 5-месячный максимум

16:06 31 Август Киев, Украина

По состоянию на сегодня, 31 августа, цена на нефть на мировом рынке побила свой максимум за последние пять месяцев и составила 46,48 доллара США за 1 баррель. Это стало известно на торгах. Что же стало ведущими факторами, приведшими к такому стабильному росту стоимости нефти?

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,42% до 46,48 долларов за баррель – самого высокого уровня с марта. Цена на нефть марки WTI выросла на 1,19% до 43,48 долларов за баррель.

Торги по нефти Brent завершаются в августе пятым подряд ежемесячным повышением цен, в то время как цена на нефть WTI растет четвертый месяц, достигнув пятимесячного максимума в 43,78 доллара за баррель 26 августа, когда на США обрушился ураган Лаура.

Указано, что слабый доллар США и очень высокие показатели в китайском секторе услуг поддержали цены на нефть, несмотря на то, что спрос на топливо с трудом восстанавливается в условиях пандемии коронавируса, а предложение остается достаточным. Однако аналитики говорят о том, что нефть может столкнуться с препятствиями в будущем.

Согласно данным Refinitiv и Vortexa, импорт сырой нефти в Китай в сентябре снизится впервые за пять месяцев, поскольку рекордные объемы нефти хранятся в крупнейшем в мире импортере и за его пределами.

Высокие цены на нефть и газ также побуждают производителей США возобновить бурение, поскольку количество нефтегазовых буровых установок в стране в августе выросло на три – до 254, согласно данным энергетической компании Baker Hughes Co.

Напомним, 25 августа мировые цены на нефть поднялись до 46 долларов за баррель – до максимума с 5 августа.

Также стало известно, что в России подсчитали потери из-за дешевых нефти и газа. Поступления в бюджет сократились почти на 1,5 трлн рублей.