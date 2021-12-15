Цена на золото снизилась до $1682,55 за унцию

Данные торгов показывают снижение стоимости золота. Третья торговая сессия фиксирует падение расценок на золото – сейчас она находится ниже отметки 1700 долларов за тройскую унцию. Эксперты связывают такую ситуацию со стремительным укреплением доллара.

По состоянию на 9.02 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,45 доллара, до 1682,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,8% - до 23,945 доллара за унцию. В последние дни доллар укрепляется к мировым валютам. Так, к иене доллар подорожал до годового рекорда, к евро - до максимума с начала ноября. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

Американская валюта получает поддержку на фоне более оптимистичных прогнозов по вакцинации и борьбе с коронавирусом. Инвесторы также продолжают следить за новостями по стимулированию экономики США, что поддерживает инфляционные ожидания, приводя к росту доходности гособлигаций США и сдерживая золото.

Теперь внимание рынков обращено к статистике по США, запланированной на текущую неделю. Ближайшие три дня подряд будут публиковаться данные по рынку труда в стране, при этом в пятницу выйдут данные о безработице в марте, в среду и четверг - данные Automatic Data Processing (ADP) о количестве рабочих мест в частных компаниях и еженедельная статистика о заявках на пособие по безработице.