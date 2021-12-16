Цена на нефть растет уравновешивая падающий доллар

11:58 06 Август Киев, Украина

Цена на нефть варьируется в зависимости от того, какой курс доллара устанавливается в стране. Это связано с тем, что «черное золото» компенсирует более слабую валюту, обеспечивая экономике страны рост и стабильность.

Цены на нефть в четверг, 6 июля, продолжили рост, несмотря на опасения по поводу спроса на топливо из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Поддержку ценам оказывает рекордное падение курса доллара к основным мировым валютам. Нефть марки Brent подорожала на 0,51 % до 45,40 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,24% до 42,29 долларов за баррель.

Два эталонных контракта выросли более чем на 1% в среду - до самого высокого уровня с 6 марта, после того, как Управление энергетической информации сообщило о гораздо большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему опасались увеличения запасов нефтепродуктов в США, в то время как центральные банки США заявляют, что рост числа таких случаев замедляет восстановление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти.

Согласно расчетам ОВОС США, спрос на бензин по-прежнему составляет около 8,6 млн. баррелей в день, что примерно на 10% ниже, чем годом ранее.