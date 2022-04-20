Цена на нефть растет – влияет вакцина от COVID-19

Данные торгов свидетельствуют о стремительном повышении покупательского настроения на рынке нефти. Повышение цен и надежды, что потребительский спрос на нефть вырастет связаны с финальными разработками вакцины против COVID-19.

По состоянию на 6.34 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 45,25 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36%, до 45,12 доллара за баррель Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,24% - до 42,52 доллара за баррель.

Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на "черное золото" благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.

"Позитивные настроения по-прежнему вызваны недавними хорошими новостями об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и ожиданием того, что ОПЕК+ на заседании в конце этого месяца продлит текущие сокращения на 3-6 месяцев", - отметил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в середине ноября обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне "второй волны" коронавируса. По его итогам не было вынесено никакой рекомендации, хотя до этого эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть сохранение текущих ограничений добычи на первый квартал или на первое полугодие 2021 года. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения о ситуации в Саудовской Аравии. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представитель военных йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.