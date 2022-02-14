Цена на нефть продолжит расти. Мнение экспертов

08:19 14 Февраль Киев, Украина

Обстановка на нефтяном рынке накаляется. С тем как Европа опасается возможных перебоев с поставками энергоносителей, которые могут произойти ввиду эскалации России в Украине, дорожает нефть , приближаясь к 100 долларам за баррель.



После того, как Джо Байден, Президент Соединенных Штатов, призвал всех американцев покинуть пределы Украины 11 февраля из-за вероятного вторжения Российской Федерации, нефть на рынке подскочила практически до 100 долларов за баррель.



В частности, Dated Brent в настоящий момент оценивается в 97,835 долларов за баррель, а баррель марки WTI MEH по состоянию на пятницу, 11 февраля, продавался по 94,50 доллара.



«Геополитика определяет оптимистичные настроения. По мере того, как российские солдаты скапливаются у границы с Украиной, растут и страхи рынка перед вторжением и перебоями в поставках нефти и газа в Европу, которые могут достигнуть 250 000 баррелей в сутки нефти и более 4 миллиардов кубических футов природного газа в сутки», — сообщает S&P Global Platts Analytics.