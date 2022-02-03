Цена на нефть показала самый большой месячный прирост за год

08:26 01 Февраль Киев, Украина

Стоимость "черного золота" ежемесячно растет примерно на 17% и основной причиной тому угрожающие требования со стороны Кремля в адрес коллективного Запада.



Об этом говорится в аналитическом материале, подготовленном и обнародованном изданием Reuters.



Так, в частности, популярная у нефтепереработчиков марка Brent выросла на 66центов или на 0,7%, и теперь трейдеры просят $90 за 1 баррель, в то время как американская марка WTI подорожала на 51цент (на 0,6%) до $87 за 1 баррель.

«Подобные ценовые скачки обусловлены паникой на рынке. Сегодня, прежде всего, это вызвано беспокойством по поводу перебоев в поставках в связи с кризисом вокруг Украины. Милитарная риторика властей РФ толкает цены все дальше вверх», – говорится в указанном аналитическом материале.

Также в издании Reuters убеждены, что некоторые страны, в частности Эквадор, Иран и Объединенные Арабские Эмираты по просьбе Кремля намеренно создают дефицит на нефтяном рынке, с целью выторговать себе определенные геополитические преференции; однако, какие именно, не уточняется.