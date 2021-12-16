Цена на нефть коррекционно растет

10:18 31 Июль Киев, Украина

В четверг эксперты отметили падение стоимости нефти. Но уже в пятницу цены коррекционно поднимаются и стабилизируют 1,7-3,1% разницы с показателями четверга. Об этом свидетельствует информация с торгов.

По состоянию на 7.34 EET цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% до 43,48 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дорожал на 0,54%, до 43,17 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% - до 40,12 доллара за баррель.

В четверг стоимость нефти перешла к резкому снижению на негативных экономических данных в США. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

Между тем, поскольку во всем мире продолжает расти число заболевших COVID-19, что может повлечь за собой новые закрытия экономик, угроза спросу на нефть сохраняется.

"Теперь, когда мы рассмотрели все вопросы, связанные с ОПЕК+, мы знаем, что там происходит, ключевым вопросом для нефтяных рынков является уничтожение спроса", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy), которого цитирует агентство Рейтер.