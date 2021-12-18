Цена на газ: тенденции роста

06:28 05 Август Киев, Украина

С 1 августа население ждет подорожание тарифов на газ. В сравнение с предыдущими месяцами расценки вырастут на 27 копеек за кубометр. Общая стоимость тарифа от «Нафтогаза» будет составлять 3,24 гривны за кубометр.

В процентном отношении рост стоимости газа составляет 9%. Новую стоимость газа назвала государственная компания "Нафтогаз". Компания объясняет рост стоимости голубого топлива тем, что рынок входит в сезон высоких цен. Так традиционно проходит перед началом отопительного сезона.

К слову, с 1 августа в Украине стартовал последний этап реформы рынка газа. Отныне украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, в зависимости от их предпочтений.

Так же произойдет и переход к рыночной стоимости газа. Отныне каждый поставщик устанавливать ее самостоятельно. "Нафтогаз", как один из игроков на рынке, устанавливать стоимость газа только для своих потребителей.

Как менялась цена на газ с начала года?