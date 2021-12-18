Цена на газ: тенденции роста

С 1 августа население ждет подорожание тарифов на газ. В сравнение с предыдущими месяцами расценки вырастут на 27 копеек за кубометр. Общая стоимость тарифа от «Нафтогаза» будет составлять 3,24 гривны за кубометр.
В процентном отношении рост стоимости газа составляет 9%. Новую стоимость газа назвала государственная компания "Нафтогаз". Компания объясняет рост стоимости голубого топлива тем, что рынок входит в сезон высоких цен. Так традиционно проходит перед началом отопительного сезона.
К слову, с 1 августа в Украине стартовал последний этап реформы рынка газа. Отныне украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, в зависимости от их предпочтений.
Так же произойдет и переход к рыночной стоимости газа. Отныне каждый поставщик устанавливать ее самостоятельно. "Нафтогаз", как один из игроков на рынке, устанавливать стоимость газа только для своих потребителей.
Как менялась цена на газ с начала года?
- В феврале украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр, что на 15% дороже, чем в январе.
- В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, в мае - еще на 21%.
- В июне стоимость снизилась еще на 6%.
- А в июле цена начала расти. Она увеличилась на 7% - до 2 297,53 гривны за тысячу кубометров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии