Цена на электроэнергию в Украине снова выросла

14:58 10 Август Киев, Украина

Эксперты отмечают, что стоимость электроэнергии в Украине снова значительно выросла. Этот показатель отличается от предыдущего примерно на 12%. При этом также эксперты отмечают, что цена украинской электроэнергии превышает стоимость европейской.

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 10 августа увеличилась на 12,2%, или на 153,03 гривны/МВт-ч до 1 409,78 гривны/МВт-ч по сравнению с 3 августа. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка".

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 4%, или на 68,94 гривны/МВт-ч до 1 630,92 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) - на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) - на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) - на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) - на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) - на 13,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 5,8%, или на 2,29 евро/МВт-ч до 41,64 евро/МВт-ч (1 361 гривна/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 10 августа).