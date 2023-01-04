Цена газа в Европе упала ниже 750 долларов

12:25 04 января Киев, Украина

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на природный газ в Европе в начале торгов 4 января упала ниже $750 за тысячу кубометров.

С начала дня падение цены на газ превысило 3%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 733 долларов за тысячу кубометров (67 евро за МВт·ч).



Позже котировки подскочили до 762,1 доллара за тысячу кубометров (71,71 евро за МВт·ч).



Отметим, что подобное снижение произошло впервые с 18 февраля 2022 года.



Котировки газа падают на фоне теплой погоды в Европе - средняя температура воздуха в большинстве государств ЕС в декабре сохранялась выше климатических показателей.



Прогнозы указывают на то, что в ближайшие две недели температуры превысят сезонные нормы для большей части Европы. Кроме того, смягчить ценовое давление помогают рекордный импорт СПГ и увеличение выработки ветровой электроэнергии во Франции и Германии.