Цена газа в Европе приблизилась к $600

Цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров из-за того, что Россия выкупила лишь 4% от предложенных Украиной дополнительных мощностей для транзита на сентябрь.
Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа.
Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа.
На торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.
Цены на газ в Европе:
В начале июля цена на газ в Европе достигла очередного максимума – $555 за тысячу кубометров.
2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.
Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.
6 августа 2021 года на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м.
В начале июля цена на газ в Европе достигла очередного максимума – $555 за тысячу кубометров.
2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.
Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.
6 августа 2021 года на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м.
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