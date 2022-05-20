Цена газа в Европе приблизилась к $600

16:51 16 августа Киев, Украина

Цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров из-за того, что Россия выкупила лишь 4% от предложенных Украиной дополнительных мощностей для транзита на сентябрь.



Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа.

"Российская компания "Газпром" на аукционе Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) купила лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь. В результате цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

На торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.



У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.