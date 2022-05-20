Цена газа в Европе приблизилась к $600

16:51 16 августа Киев, Украина

Цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров из-за того, что Россия выкупила лишь 4% от предложенных Украиной дополнительных мощностей для транзита на сентябрь.

Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа.
"Российская компания "Газпром" на аукционе Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) купила лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь. В результате цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров", - говорится в сообщении. 
На торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.
 
Цены на газ в Европе:
В начале июля цена на газ в Европе достигла очередного максимума – $555 за тысячу кубометров.

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 августа 2021 года на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м.