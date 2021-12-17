Цели агрополитики Украины – будущее страны

12:22 22 Июль Киев, Украина

Уровень жизни украинцев напрямую зависит от качества продуктов, которые они потребляют. Именно поэтому основной и центральной идеей агрополитического развития Украины должно стать обеспечение граждан этими самыми продуктами – безопасными и качественными.

Это одна из агрополитических целей для Украины, которую озвучил президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», председатель Наблюдательного совета проекта «Агрокебеты», гендиректор ИМК Алекс Лисситса, общаясь с участниками I Всеукраинского общественного онлайн-курса «Новая аграрная политика Украины».

По его словам, кроме этого, основными агрополитическими целями для Украины должны стать: