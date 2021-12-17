Цели агрополитики Украины – будущее страны

Уровень жизни украинцев напрямую зависит от качества продуктов, которые они потребляют. Именно поэтому основной и центральной идеей агрополитического развития Украины должно стать обеспечение граждан этими самыми продуктами – безопасными и качественными.
Это одна из агрополитических целей для Украины, которую озвучил президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», председатель Наблюдательного совета проекта «Агрокебеты», гендиректор ИМК Алекс Лисситса, общаясь с участниками I Всеукраинского общественного онлайн-курса «Новая аграрная политика Украины».
По его словам, кроме этого, основными агрополитическими целями для Украины должны стать:
- Вся цепочка производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и смежных отраслей должна быть прибыльной.
- Политика стимулирования и продвижения экспорта украинской аграрной продукции должно быть четко продуманной. Made in Ukraine должно означать качественная и безопасная продукция!
- Производя и перерабатывая пищевые продукты, бизнес должен беспокоиться об окружающей среде и о жизни будущих поколений!
- Инновации должны быть, как в аграрном образовании и науке, так и в системе государственного управления в агросекторе, что касается бюрократии и подходов.
- Процесс децентрализации надо продуманно завершать. Затягивание процесса передачи власти и активов таких как земля на места только ухудшит ситуацию в сельской местности.
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