Бюджетный дефицит в 200 млрд грн убивает экономику

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выразил свое экспертное мнение о состоянии бюджета Украины. Согласно его мнению, за сентябрь-октябрь в Украине дефицит составил 200 млрд гривен.

"Вот сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд. Это сейчас эти деньги надо привлечь и выплатить, это в основном капитальные, большие расходы на конец года. Они всегда так собираются, это общая стандартная история. Плюс к бюджетному дефициту надо выплатить внешние заимствования... Мы эти деньги должны пойти и позаимствовать где-то на рынке", - сказал Богдан.

По его словам, общая сумма дефицита составляет порядка 270 млрд и есть два варианта их получить.