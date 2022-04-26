Бюджетные зарплаты пересчитают с января 2021 года

16:25 26 ноября Киев, Украина

Зарплаты в Украине для бюджетников пересчитают после повышения прожиточного минимума (ПМ) в декабре. Так, минимальный тарифный оклад не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица.

Поэтому, согласно закону «Об оплате труда», нельзя устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021, после декабрьского повышения, будет не менее 2270 грн.

Отметим, что речь идет именно о оклады. Кроме "чистого" оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и тому подобное.

Как изменятся некоторые из окладов:

11 тарифная ставка сейчас 4383 грн, будет не менее 4472 грн;

15 тарифная ставка сейчас 5740 грн, будет не менее 5857 грн;

24 ставка сейчас 9701 грн, будет не менее 9897 грн.

Кстати, также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она составит 6000 гривен, сейчас это всего лишь 5000. Поэтому, с учетом оклада и надбавок размер заработной платы украинца, который работает полный день с минимальным заработком, увеличится на тысячу гривен.