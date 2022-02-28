Бюджет Украины перевыполнен на 115% - сентябрь 2020

15:18 05 Октябрь Киев, Украина

На своей странице в социальных сетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что государственный бюджет Украины в сентябре перевыполнен на 115%

Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.

"Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд", - написал он.

Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проект государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования - в течение 2021 Минфину нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит и погасить старые долги.