Бюджет Украины перевыполнен на 115% - сентябрь 2020

На своей странице в социальных сетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что государственный бюджет Украины в сентябре перевыполнен на 115%
Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.
Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.
Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проект государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования - в течение 2021 Минфину нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит и погасить старые долги.
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