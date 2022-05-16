Бюджет 2021: основные цифры

Вчера, 15 декабря 2020 года Верховная Рада Украины подписала и окончательно утвердила государственный бюджет 2021. Наши журналисты постарались узнать основные статьи расходов и расчёты депутатов касательно различных ведомств и основных потребностей страны.

Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.

Рост минимальной заработной платы с 1 января 2021 составит 6000 гривен, с 1 декабря 2021 - 6500 гривен. Предлагается установить в 2021 году такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривны. Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.

Среднюю зарплату ожидают на уровне 13632 гривен в месяц, а безработица в 9,2%.

В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 млрд грн, в частности, 116 млрд грн предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд. Расходы на образование составляют 174 млрд грн, из которых на доплаты зарплат учителям – 21,2 млрд грн. Расходы на медицину составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд грн, на борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).

На программу «Большая стройка» (развитие дорожной инфраструктуры) планируется выделить 150 млрд грн. На программы поддержки малого и среднего бизнеса запланировано 12 млрд грн, из которых на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн и на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.

Приватизация в следующем году должна принести бюджету 12 млрд грн.